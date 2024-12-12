В Бурятии студент хотел стать богачом, но вместо этого обнищал еще больше

Жители Бурятии продолжают попадаться на удочки мошенников, предлагающих, якобы, внушительный заработок на инвестировании. Очередной жертвой таких аферистов стал 19-летний учащийся колледжа из Улан-Удэ.Как рассказали в МВД Бурятии, в сентябре парню поступил звонок от мужчины. Тот представился сотрудником инвестиционной компании, работающей от крупного российского банка, и сообщил о возможности заработка приличных сумм. Зарабатывать можно было, уделяя процессу всего несколько часов в день.Для «обучения и работы» он посоветовал скачать приложение видеосвязи, рассказал о видах инвестиций, а также онлайн-площадках, на которых выгоднее покупать и продавать акции.Для начала деятельности молодой человек внес на «инвестиционный счет» тысячу рублей и уже по истечении трех дней сделок «заработал» 10 тысяч рублей. Аферист подчеркнул: при больших вложениях доход будет ещё больше, и студент сделал еще два взноса на общую сумму 60 тысяч рублей.Когда «прибыль» достигла 2 миллионов рублей, юноша решил вывести деньги. Но ему сообщили, что для этого необходимо пополнить баланс на 600 тысяч рублей. Таких денег у парня не было, и он попросил знакомого оформить на эту сумму кредит, обещав, что при получении «выручки» полностью вернет долг и даже больше.Приятель в режиме-онлайн отправил заявку и, получив займ на 690 тысяч рублей, перевел их студенту, а тот — на продиктованные интернет-преступниками счета. После переводов парень поинтересовался, когда возможно «вывести прибыль». В ответ ему сообщили, что для этого нужно внести еще денег. Тогда юноша понял, что его обманули. Общий причиненный ущерб составил свыше 750 тысяч рублей.Как отметили в МВД Бурятии, в колледже, где учился студент, полицейские более 10 раз проводили беседы о мошенничествах. Однако парень в них не участвовал по причине редкой посещаемости занятий.