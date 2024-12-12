Происшествия 12.12.2024 в 11:25

В Бурятии студент хотел стать богачом, но вместо этого обнищал еще больше

Аферисты «обули» парня на 750 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии студент хотел стать богачом, но вместо этого обнищал еще больше
Фото: freepik.com
Жители Бурятии продолжают попадаться на удочки мошенников, предлагающих, якобы, внушительный заработок на инвестировании. Очередной жертвой таких аферистов стал 19-летний учащийся колледжа из Улан-Удэ.

Как рассказали в МВД Бурятии, в сентябре парню поступил звонок от мужчины. Тот представился сотрудником инвестиционной компании, работающей от крупного российского банка, и сообщил о возможности заработка приличных сумм. Зарабатывать можно было, уделяя процессу всего несколько часов в день.

Для «обучения и работы» он посоветовал скачать приложение видеосвязи, рассказал о видах инвестиций, а также онлайн-площадках, на которых выгоднее покупать и продавать акции.

Для начала деятельности молодой человек внес на «инвестиционный счет» тысячу рублей и уже по истечении трех дней сделок «заработал» 10 тысяч рублей. Аферист подчеркнул: при больших вложениях доход будет ещё больше, и студент сделал еще два взноса на общую сумму 60 тысяч рублей.

Когда «прибыль» достигла 2 миллионов рублей, юноша решил вывести деньги. Но ему сообщили, что для этого необходимо пополнить баланс на 600 тысяч рублей. Таких денег у парня не было, и он попросил знакомого оформить на эту сумму кредит, обещав, что при получении «выручки» полностью вернет долг и даже больше.

Приятель в режиме-онлайн отправил заявку и, получив займ на 690 тысяч рублей, перевел их студенту, а тот — на продиктованные интернет-преступниками счета. После переводов парень поинтересовался, когда возможно «вывести прибыль». В ответ ему сообщили, что для этого нужно внести еще денег. Тогда юноша понял, что его обманули. Общий причиненный ущерб составил свыше 750 тысяч рублей.

Как отметили в МВД Бурятии, в колледже, где учился студент, полицейские более 10 раз проводили беседы о мошенничествах. Однако парень в них не участвовал по причине редкой посещаемости занятий.
Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии студент хотел стать богачом, но вместо этого обнищал еще больше
12.12.2024 в 11:25
25-летний житель Улан-Удэ прятал наркотики в кроссовках
12.12.2024 в 11:06
В Бурятии у фермера украли два стегна мяса
12.12.2024 в 11:05
Глава Бурятии назначил нового руководителя агентства по госзакупкам
12.12.2024 в 10:54
Городские лесники подарили живую елку детскому дому «Журавушка»
12.12.2024 в 10:43
Бурятские туристы смогут летать во Вьетнам через Монголию
12.12.2024 в 10:22
В Бурятии мошенники запугивают детей
12.12.2024 в 10:11
В Кижингинском районе завершается строительство школы
12.12.2024 в 10:03
Владимир Павлов сэрэгшэдые болон тэдэнэй гэр бүлэнэрые амаршалба
12.12.2024 в 09:50
В Улан-Удэ возникли проблемы с оплатой в муниципальном транспорте
12.12.2024 в 09:41
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
25-летний житель Улан-Удэ прятал наркотики в кроссовках
Мужчину задержали на железнодорожном вокзале
12.12.2024 в 11:06
В Бурятии у фермера украли два стегна мяса
Злоумышленника удалось найти до того, как он успел поживиться краденным
12.12.2024 в 11:05
В Бурятии мошенники запугивают детей
Угрожая блокировкой аккаунтов, они требуют передать им данные карт родителей
12.12.2024 в 10:11
В Улан-Удэ членов семьи участника СВО выселяют из квартиры
Об этом доложили президенту России Владимиру Путину
11.12.2024 в 21:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru