Происшествия 13.12.2024 в 09:58

В Бурятии росгвардейцы спасли муниципальный транспорт от уничтожения

На охраняемом объекте вспыхнул пожар
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии росгвардейцы спасли муниципальный транспорт от уничтожения
Фото: Росгвардия Бурятии
В Кабанске сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в гаражном боксе местного муниципального предприятия. Когда правоохранители приехали на охраняемый объект, из-под крыши строения шли клубы дыма. Росгвардейцы сразу отзвонились в экстренные службы и собственнику.

«Вместе с прибывшими огнеборцами сотрудники вневедомственной охраны вскрыли ворота бокса, внутри которого был очаг пожара и сильное задымление. Росгвардейцы эвакуировали автомобили в безопасное место, а пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия автотранспорт предприятия не пострадал», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
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