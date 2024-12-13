В Бурятии росгвардейцы спасли муниципальный транспорт от уничтожения

В Кабанске сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в гаражном боксе местного муниципального предприятия. Когда правоохранители приехали на охраняемый объект, из-под крыши строения шли клубы дыма. Росгвардейцы сразу отзвонились в экстренные службы и собственнику.«Вместе с прибывшими огнеборцами сотрудники вневедомственной охраны вскрыли ворота бокса, внутри которого был очаг пожара и сильное задымление. Росгвардейцы эвакуировали автомобили в безопасное место, а пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия автотранспорт предприятия не пострадал», - сообщили в Росгвардии Бурятии.