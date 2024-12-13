Движение на федеральной трассе в Бурятии затруднено из-за ДТП

Позже на 335-м километре трассы, где идет ремонт, автомобиль «Фольксваген» столкнулся со встречной фурой. В этой аварии никто не пострадал, однако из-за ДТП на данном участке также ввели реверсивное движение.





Обновлено. Как уточнили в чате, по состоянию на 12-30 ограничения для движения на обоих участках сняты.



Уже два ДТП случились сегодня на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», первая авария произошла на мосту через реку Куркавочная вблизи станции Кедровая. Там столкнулись Dongfeng и Mitsubishi Pajero Sport. По предварительной информации, в происшествии пострадал один человек, его доставили в больницу. На месте ДТП ввели реверсивное движение.