Происшествия 13.12.2024 в 12:20

Движение на федеральной трассе в Бурятии затруднено из-за ДТП

В Кабанском районе произошли сразу две аварии
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Текст: Андрей Константинов
Движение на федеральной трассе в Бурятии затруднено из-за ДТП
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Уже два ДТП случились сегодня на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», первая авария произошла на мосту через реку Куркавочная вблизи станции Кедровая. Там столкнулись Dongfeng и Mitsubishi Pajero Sport. По предварительной информации, в происшествии пострадал один человек, его доставили в больницу. На месте ДТП ввели реверсивное движение.

Позже на 335-м километре трассы, где идет ремонт, автомобиль «Фольксваген» столкнулся со встречной фурой. В этой аварии никто не пострадал, однако из-за ДТП на данном участке также ввели реверсивное движение.

Обновлено. Как уточнили в чате, по состоянию на 12-30 ограничения для движения на обоих участках сняты.
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