Происшествия 16.12.2024 в 09:26

Мужчина вместе с автомобилем утонул в Бурятии

Происшествие случилось в Закаменском районе
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Текст: Андрей Константинов
Мужчина вместе с автомобилем утонул в Бурятии
Трагический случай произошел днем 15 декабря на реке Джида в Закаменском районе Бурятии. Там в районе села Улекчин провалился под лед легковой автомобиль. Как сообщили в МЧС, в машине находился 34-летний мужчина. Он погиб.

«На водоемах республики идёт формирование ледового покрова. Выезд и выход на лед в данный период смертельно опасен. В настоящее время официально отрытых ледовых переправ в регионе нет. Уважаемые автомобилисты! Не выезжаете на лед водоёмов - не рискуйте своей жизнью и здоровьем», - предупреждают в МЧС Бурятии.

Фото: предоставлено администрацией Закаменского района
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с 11 по 17 декабря

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