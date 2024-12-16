Мужчина вместе с автомобилем утонул в Бурятии

Трагический случай произошел днем 15 декабря на реке Джида в Закаменском районе Бурятии. Там в районе села Улекчин провалился под лед легковой автомобиль. Как сообщили в МЧС, в машине находился 34-летний мужчина. Он погиб.«На водоемах республики идёт формирование ледового покрова. Выезд и выход на лед в данный период смертельно опасен. В настоящее время официально отрытых ледовых переправ в регионе нет. Уважаемые автомобилисты! Не выезжаете на лед водоёмов - не рискуйте своей жизнью и здоровьем», - предупреждают в МЧС Бурятии.Фото: предоставлено администрацией Закаменского района