Житель Бурятии задохнулся в дыму

Пожар со смертельным исходом случился в Каменске. Утром 15 декабря очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что из окна двухквартирного жилого дома идет сильный дым. К месту вызова направились пожарные подразделения 2-го Кабанского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия пожарных в доме было сильное задымление. При разведке внутри одной из квартир был обнаружен мужчина без признаков жизни. Открытого очага возгорания там не было - огонь повредил полипропиленовые трубы отопления, и вытекшая из них вода потушила пламя. В результате пожара обгорела одна из комнат на площади 12 кв. м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.