Происшествия 16.12.2024 в 09:41

Житель Бурятии задохнулся в дыму

Пожар в квартире мужчины возник из-за непотушенной сигареты
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии задохнулся в дыму
Фото: МЧС Бурятии
Пожар со смертельным исходом случился в Каменске. Утром 15 декабря очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что из окна двухквартирного жилого дома идет сильный дым. К месту вызова направились пожарные подразделения 2-го Кабанского отряда ГПС РБ.

«На момент прибытия пожарных в доме было сильное задымление. При разведке внутри одной из квартир был обнаружен мужчина без признаков жизни. Открытого очага возгорания там не было - огонь повредил полипропиленовые трубы отопления, и вытекшая из них вода потушила пламя. В результате пожара обгорела одна из комнат на площади 12 кв. м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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