Происшествия 16.12.2024 в 10:25
Чесотка из Бурятии дошла до Бастрыкина
По факту массового заболевания постояльцев интерната возбуждено уголовное дело
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту вспышки чесотки в доме-интернате в селе Читкан. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Информация о массовом заражении постояльцев интерната уже дошла до главы Следственного комитета Бурятии Александра Бастрыкина. Он взял расследование дела на контроль и поручил доложить о его результатах.
Напомним, чесоткой заразились 48 постояльцев. Причины возникновения заболевания устанавливает Роспотребнадзор. Его сотрудники проводят эпидемиологическое расследование и уже выявили ряд нарушений, допущенных руководством учреждения.
«По предварительным данным расследования, очаг чесотки среди постояльцев связан с заносом инфекции, обусловленным несоблюдением обязательных требований при допуске лиц в интернат. Распространению инфекции способствовали несвоевременная изоляция лиц с признаками заболевания, несвоевременное оказание медицинской помощи и проведение лабораторного обследования, а также особенности поведения лиц с психоневрологическим нарушениями», - рассказали ранее в ведомстве.
В настоящее время в доме-интернате временно приостановлены прием и выписка подопечных, усилен противоэпидемический и дезинфекционный режимы. За контактными лицами продолжается медицинское наблюдение.
Информация о массовом заражении постояльцев интерната уже дошла до главы Следственного комитета Бурятии Александра Бастрыкина. Он взял расследование дела на контроль и поручил доложить о его результатах.
Напомним, чесоткой заразились 48 постояльцев. Причины возникновения заболевания устанавливает Роспотребнадзор. Его сотрудники проводят эпидемиологическое расследование и уже выявили ряд нарушений, допущенных руководством учреждения.
«По предварительным данным расследования, очаг чесотки среди постояльцев связан с заносом инфекции, обусловленным несоблюдением обязательных требований при допуске лиц в интернат. Распространению инфекции способствовали несвоевременная изоляция лиц с признаками заболевания, несвоевременное оказание медицинской помощи и проведение лабораторного обследования, а также особенности поведения лиц с психоневрологическим нарушениями», - рассказали ранее в ведомстве.
В настоящее время в доме-интернате временно приостановлены прием и выписка подопечных, усилен противоэпидемический и дезинфекционный режимы. За контактными лицами продолжается медицинское наблюдение.
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