Происшествия 16.12.2024 в 10:52

В Бурятии бухгалтер-лудоман похитила 1,5 миллиона у бюджетной организации

Все деньги женщина просадила в онлайн-казино
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бухгалтер-лудоман похитила 1,5 миллиона у бюджетной организации
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии судебные приставы взыскали крупный долг с местной жительницы, осужденной за мошенничество. На преступление женщина, работавшая бухгалтером, пошла из-за лудомании.

Как сообщили в УФССП Бурятии, увлечение азартными играми в онлайн-казино привело к большим долгам, для погашения которых бухгалтер брала кредиты. Женщина продолжала играть, но денег постоянно не хватало, к тому же ей начали угрожать кредиторы. Тогда она решила похищать средства со счетов бюджетных организаций, которые обслуживала.

«Бухгалтер совершала хищения, перечисляя зарплату себе, а также кому-либо из работников, которых потом просила вернуть деньги на ее банковский счет, вводя их в заблуждение о якобы ошибочном зачислении. Кроме того, имели место перечисления посторонним лицам. Разработанная преступная схема позволила женщине похитить средства, принадлежавшие учреждению дополнительного образования, в общей сумме более 1,5 миллиона рублей», - рассказали в УФССП.

Когда хищения вскрылись, на бухгалтера возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Суд вынес ей приговор, а также удовлетворил иск о возмещении причиненного ущерба.
 
Для взыскания ущерба пристав наложил арест на бытовую и компьютерную технику женщины, арестовал ее банковские счета. Также ей ограничили выезд за пределы России.
 
«На сегодняшний день сумма ущерба взыскана судебными приставами в полном объем. Денежные средства перечислены пострадавшей организации», - сообщили в Службе судебных приставов.
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мошенничество приставы

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