В Бурятии бухгалтер-лудоман похитила 1,5 миллиона у бюджетной организации

В Бурятии судебные приставы взыскали крупный долг с местной жительницы, осужденной за мошенничество. На преступление женщина, работавшая бухгалтером, пошла из-за лудомании.Как сообщили в УФССП Бурятии, увлечение азартными играми в онлайн-казино привело к большим долгам, для погашения которых бухгалтер брала кредиты. Женщина продолжала играть, но денег постоянно не хватало, к тому же ей начали угрожать кредиторы. Тогда она решила похищать средства со счетов бюджетных организаций, которые обслуживала.«Бухгалтер совершала хищения, перечисляя зарплату себе, а также кому-либо из работников, которых потом просила вернуть деньги на ее банковский счет, вводя их в заблуждение о якобы ошибочном зачислении. Кроме того, имели место перечисления посторонним лицам. Разработанная преступная схема позволила женщине похитить средства, принадлежавшие учреждению дополнительного образования, в общей сумме более 1,5 миллиона рублей», - рассказали в УФССП.Когда хищения вскрылись, на бухгалтера возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Суд вынес ей приговор, а также удовлетворил иск о возмещении причиненного ущерба.Для взыскания ущерба пристав наложил арест на бытовую и компьютерную технику женщины, арестовал ее банковские счета. Также ей ограничили выезд за пределы России.«На сегодняшний день сумма ущерба взыскана судебными приставами в полном объем. Денежные средства перечислены пострадавшей организации», - сообщили в Службе судебных приставов.