Происшествия 16.12.2024 в 11:08
В Бурятии огонь уничтожил дом многодетной семьи
Жилище полностью сгорело на площади 150 кв. метров
Текст: Андрей Константинов
Пожар произошёл днём 15 декабря в селе Баргузин. Хозяева частного дома обнаружили, что у них горит крыша, и позвонили в экстренные службы. К месту происшествия направились пожарные подразделения 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ: 11 человек и 4 единицы техники.
«К моменту приезда пожарных дом был полностью охвачен огнем. Огнеборцы потушили пожар в течение 4 часов на общей площади 150 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент проживавшая в доме многодетная семья размещена у соседей», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Напомним, несколько дней назад еще одна многодетная семья в Бурятии осталась без дома из-за пожара.
«К моменту приезда пожарных дом был полностью охвачен огнем. Огнеборцы потушили пожар в течение 4 часов на общей площади 150 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент проживавшая в доме многодетная семья размещена у соседей», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Напомним, несколько дней назад еще одна многодетная семья в Бурятии осталась без дома из-за пожара.
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