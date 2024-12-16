Происшествия 16.12.2024 в 11:45

В Бурятии попавшая в аварию иномарка застряла между столбами

Людям в салоне потребовалась помощь спасателей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии попавшая в аварию иномарка застряла между столбами
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП с пострадавшими случилось вечером 15 декабря на ул. Весенняя в улусе Хойтобэе. Как сообщает вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7», там иномарка врезалась в столб.

В аварии пострадали три человека. Чтобы вызволить их из машины, оказавшейся сразу между трех опор, потребовалась помощь спасателей. В итоге двух пострадавших госпитализировали в РКБ, третий от госпитализации отказался.

Напомним, еще одно ДТП с пострадавшими случилось вчера вечером на четвертом километре Заиграевской трассы. Там столкнулись «Тойота Прогресс» и микроавтобус «Газель Некст».
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ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

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