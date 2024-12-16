Происшествия 16.12.2024 в 11:45
В Бурятии попавшая в аварию иномарка застряла между столбами
Людям в салоне потребовалась помощь спасателей
Текст: Андрей Константинов
ДТП с пострадавшими случилось вечером 15 декабря на ул. Весенняя в улусе Хойтобэе. Как сообщает вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7», там иномарка врезалась в столб.
В аварии пострадали три человека. Чтобы вызволить их из машины, оказавшейся сразу между трех опор, потребовалась помощь спасателей. В итоге двух пострадавших госпитализировали в РКБ, третий от госпитализации отказался.
Напомним, еще одно ДТП с пострадавшими случилось вчера вечером на четвертом километре Заиграевской трассы. Там столкнулись «Тойота Прогресс» и микроавтобус «Газель Некст».
В аварии пострадали три человека. Чтобы вызволить их из машины, оказавшейся сразу между трех опор, потребовалась помощь спасателей. В итоге двух пострадавших госпитализировали в РКБ, третий от госпитализации отказался.
Напомним, еще одно ДТП с пострадавшими случилось вчера вечером на четвертом километре Заиграевской трассы. Там столкнулись «Тойота Прогресс» и микроавтобус «Газель Некст».
ТегиДТП