Аферисты не дали 83-летней жительнице Улан-Удэ уехать из России

За последние дни еще несколько жителей Бурятии стали жертвами мошенников, желая заработать на инвестировании. Как рассказали в МВД, одной из потерпевших стала 83-летняя жительница Улан-Удэ, которая потеряла свыше 1,1 млн рублей. Деньги она долго копила и хотела использовать для переезда к дочери в другую страну.В 2023 году пенсионерка продала свою дачу. Имелась у нее и крупная сумма сбережений. Решив еще подкопить, в середине ноября она нашла в интернете рекламу о заработке на инвестировании и заполнила анкету. Уже через два дня с ней связались. Злоумышленники обещали крупный доход от покупки-продажи криптовалюты и акций. Они неоднократно звонили ей, убеждая в прибыльности «дела». По их указанию в течение недели пожилая горожанка перечислила по указанным реквизитам более 1,1 млн рублей. Но ни своих сбережений, ни прибыли она больше не увидела.Еще одной жертвой злоумышленников стала 48-летняя жительница Кабанского района. Она потеряла деньги, решив помочь родственнику.В начале ноября тот пришел в гости и рассказал о необходимости «вывода» денег. Сельчанка мало что поняла, но поскольку доверяла гостю, то дала ему свой телефон. А на днях с её счёта стали списываться деньги. В банке женщина узнала, что на неё оформлены три кредита на общую сумму около 450 тысяч рублей и обратилась в полицию.Выяснилось, что 43-летнему родственнику еще летом позвонили неизвестные и предложили заработок на инвестициях. Для начала «работы» мужчина внес около 9 тысяч рублей и какое-то время под руководством «специалиста» торговал на бирже.В начале ноября мужчине сообщили о возможности вывода «заработанных средств». Для этого потребовалось доверенное лицо с хорошей кредитной историей. Им и выступила 48-летняя родственница. На её гаджете обманутый сельчанин под диктовку злоумышленников выполнил ряд операций, даже не понимая, что вогнал родственницу в долги.