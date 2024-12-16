Происшествия 16.12.2024 в 14:24

В Бурятии подняли тело утонувшего в машине мужчины

Автомобиль провалился под лед в 20 метрах от берега
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подняли тело утонувшего в машине мужчины
Фото: предоставлено администрацией Закаменского района
Сегодня в Бурятии спасатели БРПСС обнаружили и подняли тело 34-летнего мужчины, утонувшего на реке Джида в Закаменском районе.

Напомним, происшествие случилось вчера днем в районе села Улекчин. Там на реке в 20 метрах от берега под лед провалился автомобиль. Водитель машины спастись не успел.

Спасатели еще вчера прибыли на место, однако из-за наступившей темноты и плохой видимости не смогли приступить к поисковым работам и остановились на ночлег в селе Улекчин.

«Утром 16 декабря работы по извлечению тела погибшего мужчины из-под воды возобновились. После предварительной разведки спасатели достали тело из автомобиля и перевезли его на берег», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
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