Происшествия 16.12.2024 в 14:24
В Бурятии подняли тело утонувшего в машине мужчины
Автомобиль провалился под лед в 20 метрах от берега
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Бурятии спасатели БРПСС обнаружили и подняли тело 34-летнего мужчины, утонувшего на реке Джида в Закаменском районе.
Напомним, происшествие случилось вчера днем в районе села Улекчин. Там на реке в 20 метрах от берега под лед провалился автомобиль. Водитель машины спастись не успел.
Спасатели еще вчера прибыли на место, однако из-за наступившей темноты и плохой видимости не смогли приступить к поисковым работам и остановились на ночлег в селе Улекчин.
«Утром 16 декабря работы по извлечению тела погибшего мужчины из-под воды возобновились. После предварительной разведки спасатели достали тело из автомобиля и перевезли его на берег», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, происшествие случилось вчера днем в районе села Улекчин. Там на реке в 20 метрах от берега под лед провалился автомобиль. Водитель машины спастись не успел.
Спасатели еще вчера прибыли на место, однако из-за наступившей темноты и плохой видимости не смогли приступить к поисковым работам и остановились на ночлег в селе Улекчин.
«Утром 16 декабря работы по извлечению тела погибшего мужчины из-под воды возобновились. После предварительной разведки спасатели достали тело из автомобиля и перевезли его на берег», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
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