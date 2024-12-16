В Бурятии парень с девушкой после ссоры изуродовали автомобили друг друга

Настоящая вендетта разгорелась между 27-летней девушкой и 30-леним парнем в одном из сел Баргузинского района Бурятии. Перессорившиеся вусмерть односельчане в качестве объектов своей мести выбрали автомобили друг друга, за что оба стали фигурантами уголовных дел.Как рассказали в МВД, сначала в июле в полицию с заявлением о повреждении имущества обратилась девушка. Она рассказала, что в мае односельчанин на фоне неприязненных отношений разбил её автомобиль. Повреждены оказались задний бампер, зеркало заднего вида, стекла. Ущерб составил около 85 тысяч рублей.Полицейские установили и задержали злоумышленника. Молодой человек признался в содеянном, объяснив, что это стало местью за действия девушки. Оказалось, что в октябре прошлого года сельчанка приехала к нему домой выяснять отношения. Не застав хозяина, она схватила найденный в ограде молоток и принялась лупить по кузову его иномарки. Причиненный ущерб составил свыше 120 тысяч рублей. Однако парень тогда обращаться в полицию не стал.Однако, встретив девушку спустя почти полгода за рулем машины, сельчанин решил отомстить. На своей иномарке он намеренно врезался в задний бампер её автомобиля, а затем, выйдя из салона, ногами и руками нанес удары по кузову её авто. В ход также пошел лежавший в его машине металлический прут.В итоге они вместе стали фигурантами уголовных дел по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Как уточнили в полиции, в отношении молодого человека суд уже вынес приговор. Расследование уголовного дела в отношении девушки продолжается.