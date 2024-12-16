В Улан-Удэ девушки-подростки обворовали бутик

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали двух несовершеннолетних девушек, подозреваемых в краже.Как рассказали в Росгвардии Бурятии, хищение произошло в бутике в одном из торговых центров города. Девушки взяли джинсы, в примерочной сняли с них противокражные датчики, надели под свои брюки и ушли. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.Увидевшая сломанные датчики продавец вызвала правоохранителей. Приметы подозреваемых установили по записи с камер наблюдения.«Наряд вневедомственной охраны совместно с сотрудниками службы безопасности задержал похитителей на выходе из торгового центра. Для дальнейшего разбирательства девушек в возрасте 16 и 17 лет доставили в полицию. Туда также вызвали их родителей. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии.