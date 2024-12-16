Семерым строителям в Улан-Удэ компания регулярно задерживала зарплату. Кроме того, она выплачивалась не полном размере. Прокуратура Советского района Улан-Удэ провела проверку.

- Установлено, что в апреле 2024 года предприятием приняты на работу семеро монтажников, которым в нарушение законодательства несвоевременно и не в полном размере выплачивалась заработная плата. В связи с этим прокурор района внес представление генеральному директору компании, объявил ему предостережение о недопустимости нарушения закона, сообщили в прокуратуре.

В результате принятых мер всем работникам выплачена заработная плата и компенсация за ее задержку в общем размере 76 тыс. рублей.

По постановлению прокурора работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы), ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Фото: Номер один