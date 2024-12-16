Происшествия 16.12.2024 в 16:19

Турагенту, обманувшей клиентов на 3 млн, вынесли приговор

Девушку отправили в колонию
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Текст: КП-Новосибирск
Турагенту, обманувшей клиентов на 3 млн, вынесли приговор
Фото: Мария Новикова﻿
В Новосибирске вынесли приговор Анастасии Прохоренковой, турагенту, которая обманула клиентов на несколько млн рублей. Она брала у них деньги за бронирование туров, но по факту услугу не оказывала. Деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

– Суд назначил ей 3 года колонии общего режима по делу о мошенничестве. Турагента взяли под стражу в зале суда, – сообщил с заседания корреспондент КП-Новосибирск.

Известно, что Прохоренкова извинилась перед пострадавшими и заявила, что готова возместить ущерб.

Ранее мать девушки объяснила, как получилось так, что ее дочь оказалась мошенницей.

– Летом 2023 года у нее купили тур в Турцию постоянные клиенты. Он стоил больше 2 миллионов рублей. Настя по ошибке забронировала им все на 3 число, а не на 5, как они просили. Они попросили перенести на планируемую дату. Настя перенесла им все на нужные даты, а чтобы заплатить штраф за отмену, взяла деньги у других клиентов, которые заранее забронировали себе тур, - говорит Ирина.

Таким образом девушка продержалась примерно год. Она заранее продавала путевки на отдых, но потом ситуация вышла из-под контроля.
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