Происшествия 16.12.2024 в 16:58

В домах-интернатах Кяхтинского района обнаружены нарушения

В туалетах отсутствуют двери, жилые корпуса не оборудованы лифтами для транспортировки инвалидов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В домах-интернатах Кяхтинского района обнаружены нарушения

В домах-интернатах Кяхтинского района обнаружены нарушения. В туалетах отсутствуют двери, жилые здания не оборудованы лифтами для транспортировки инвалидов.

- Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в республике Бурятия посетили учреждения социального обслуживания ООО «Забота» и АУСО «Кяхтинский дом-интернат» с целью проверки условий проживания и выявления проблем его постояльцев, - сообщили в приемной уполномоченного.

При посещении интерната ООО «Забота» двое получателей социальных услуг обратились с частными вопросами. У одного из постояльцев незаконно сдается квартира в аренду, от этой деятельности заявитель не получает доход.

У другого постояльца, квартира, принадлежащая заявителю, используется под офисное помещение, а в последствии гражданин был лишен права собственности обманным путем. Эти вопросы уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова взяла под личный контроль.

Во время посещения домов-интернатов сотрудники аппарата обнаружили ряд нарушений. Это несоответствие нормативам площади жилых помещений на одного человека и нарушения приватности зоны санитарного узла - в туалетах отсутствуют двери. Жилые корпуса учреждений не оборудованы лифтами и другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В завершение визита сотрудники аппарата уполномоченного совместно с руководством учреждений обсудили имеющиеся замечания и в какие сроки они будут исправлены.


Фото: Номер один

 

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