Происшествия 16.12.2024 в 17:30

У жительницы Хоринского района конфисковали машину

Женщина после лишения прав три раза садилась за руль
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Текст: Служба информации "Номер один"
У жительницы Хоринского района конфисковали машину

За неоднократную езду без прав у жительницы Хоринского района конфискован автомобиль. Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом без водительских прав и подвергнутым административному наказанию за повторное управление автомобилем лицом без прав).

- Женщина после лишения водительских прав трижды в течение года нарушала установленный запрет на управление автомобилем, в связи с чем была привлечена к административной ответственности, а в августе этого года -уже к уголовной, - сообщили в прокуратуре.

Хоринский районный суд назначил женщине наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев.

Автомобиль «Тойота Спринтер», приобретенный бывшим супругом в период брака, на котором подсудимая совершала правонарушения, конфискован в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

Фото: ru.freepik.com

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