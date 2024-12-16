Жителя Улан-Удэ убили лезвием от канцелярского ножа

В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло 4 сентября 2024 года. Днем обвиняемый употреблял спиртное у себя дома в СНТ «Судостроитель», а затем поссорился с сожителем сестры. В ходе потасовки злоумышленник нанес лезвием от канцелярского ножа множество ударов по голове, шее и руке мужчины. От полученных ран тот умер на месте.Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Он получил 9 лет колонии строгого режима.