Происшествия 16.12.2024 в 17:55

Жителя Улан-Удэ убили лезвием от канцелярского ножа

Мужчина истек кровью на месте происшествия
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ убили лезвием от канцелярского ножа
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло 4 сентября 2024 года. Днем обвиняемый употреблял спиртное у себя дома в СНТ «Судостроитель», а затем поссорился с сожителем сестры. В ходе потасовки злоумышленник нанес лезвием от канцелярского ножа множество ударов по голове, шее и руке мужчины. От полученных ран тот умер на месте.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным. Он получил 9 лет колонии строгого режима.
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