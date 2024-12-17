В Бурятии сгорела школа

Здание школы загорелось сегодня ночью в селе Тохой Джидинского района. К месту происшествия направили пожарные подразделения 5-го Джидинского отряда ГПС РБ и добровольной пожарной команды.«До прибытия пожарных распространение огня на соседние постройки сдерживали местные жители. По состоянию на 8:48 открытое горение ликвидировано на общей площади 400 кв. м. На месте работают пожарные ГПС РБ, добровольные пожарные и местное население. Работы по тушению пожара продолжаются», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Как сообщили в вайбер-чате «Джида-инфо 24/7», местные власти сейчас решают вопрос о подвозе учеников сгоревшей школы в Оерскую школу.