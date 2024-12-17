Происшествия 17.12.2024 в 09:21

В Бурятии сгорела школа

Огонь в здании вспыхнул ночью, пожар еще до конца не потушен
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сгорела школа
Фото: МЧС Бурятии
Здание школы загорелось сегодня ночью в селе Тохой Джидинского района. К месту происшествия направили пожарные подразделения 5-го Джидинского отряда ГПС РБ и добровольной пожарной команды.

«До прибытия пожарных распространение огня на соседние постройки сдерживали местные жители. По состоянию на 8:48 открытое горение ликвидировано на общей площади 400 кв. м. На месте работают пожарные ГПС РБ, добровольные пожарные и местное население. Работы по тушению пожара продолжаются», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщили в вайбер-чате «Джида-инфо 24/7», местные власти сейчас решают вопрос о подвозе учеников сгоревшей школы в Оерскую школу.
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