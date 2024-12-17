Происшествия 17.12.2024 в 09:35
В Бурятии водитель врезавшейся в столб «Калдины» был пьян
До столкновения со столбом он протаранил ограду дома
Текст: Андрей Константинов
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП с «Тойотой Калдиной», случившегося в улусе Хойто-Бэе.
Как рассказали в Госавтоинспекции, 36-летний водитель «Калдины» был пьян и не имел прав. На улице Весенняя он не справился с управлением и врезался в ограду дома, а затем в электроопору. Иномарка застряла между тремя столбами, чтобы извлечь людей из машины потребовалась помощь спасателей.
В результате аварии водитель и 44-летний пассажир «Калдины» получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в РКБ. Еще один пассажир от госпитализации отказался.
Как рассказали в Госавтоинспекции, 36-летний водитель «Калдины» был пьян и не имел прав. На улице Весенняя он не справился с управлением и врезался в ограду дома, а затем в электроопору. Иномарка застряла между тремя столбами, чтобы извлечь людей из машины потребовалась помощь спасателей.
В результате аварии водитель и 44-летний пассажир «Калдины» получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в РКБ. Еще один пассажир от госпитализации отказался.
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