Происшествия 17.12.2024 в 09:55

Члены банды наркоторговцев из Улан-Удэ получили крупные сроки

Они с размахом распространяли «синтетику» в Бурятии и других регионах
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Текст: Андрей Константинов
Члены банды наркоторговцев из Улан-Удэ получили крупные сроки
Фото: МВД Бурятии
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении семи членов банды наркоторговцев. Они распространяли «синтетику» в Бурятии, а также в Новосибирской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Как рассказали в МВД Бурятии, в организованное преступное сообщество входили шесть человек из Улан-Удэ и житель Гусиноозерска в возрасте от 21 года до 46 лет. В их числе были две семейные пары. Двое фигурантов ранее уже привлекались к уголовной ответственности за наркопреступления.

«Подсудимые с сентября 2022 года по июнь 2023 года через интернет-магазин в одном из мессенджеров сбывали наркотики в значительном, крупном и особо крупном размерах. Они занимались фасовкой наркотиков и оборудовали тайники с «закладками» как розничных, так и их оптовых партий. В основном в прилегающих к частному сектору лесах», - сообщили в полиции.

Злоумышленников разоблачили сотрудники Управления по контрою за оборотом наркотиков МВД Бурятии в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обысков у фигурантов изъяли около полутора килограммов высококонцентрированных синтетических наркотиков.

Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд признал всех обвиняемых виновными. Они получили крупные сроки – от 8,5 до 11,5 лет лишения свободы.
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