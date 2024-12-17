11 лет «строгача» получил житель Улан-Удэ за осквернение бюста и подготовку к диверсии

Напомним, речь идет о мужчине, который в июне 2023 года в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестным лицом, представившимся гражданином Украины. Иностранец предложил горожанину за деньги выполнять различного рода задания. Одним из них стало осквернение памятника в городском сквере. Улан-удэнец согласился и в ночь на 6 июля облил черной краской бюст Героя Советского Союза Орешкова, после чего отправил заказчику фотоотчет о совершенном преступлении.







Рассмотрев материалы дела, Верховный суд Бурятии признал горожанина виновным. Как сообщили в прокуратуре, мужчина получил 11 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. Также в доход государства у осужденного конфискован автомобиль и другое имущество, использовавшееся для совершения преступления.

Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в осквернении символов воинской славы России, приготовлении к диверсии, а также сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.После этого обвиняемый получил новое задание – поджечь релейный шкаф на железной дороге. В июле 2023 года злоумышленник нашел подходящее место для диверсии, сделал детальные фото участка железной дороги и его инфраструктуры, наметил пути отхода. Все материалы он пересылал заказчику для согласования. Однако совершить диверсию мужчина не успел – его задержали правоохранители.Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: мэрия Улан-Удэ, Следственный комитет Бурятии