Происшествия 17.12.2024 в 10:47

В Бурятии сгоревшую школу недавно ремонтировали

В причинах пожара сейчас разбираются следователи
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сгоревшую школу недавно ремонтировали
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту пожара в школе в селе Тохой Джидинского района. Напомним, возгорание случилось сегодня ночью в помещении котельной, в результате деревянное здание площадью 400 кв. м уничтожено полностью.


Следователи уже выяснили, что недавно в здании школы проводили ремонт с заменой системы отопления и установкой электрокотлов. Поэтому не исключено, что причиной возгорания могла стать аварийная работа электрического оборудования или электропроводки.

«В ближайшее время после окончательной ликвидации пожара и проливке мест горения следователи вместе со специалистами МЧС приступят к детальному осмотру места происшествия. Собранные следы и материалы будут переданы экспертам для проведения пожарно-технической экспертизы для установления точной причины возгорания. Также следствием будут проверены действия (бездействие) должностных лиц учреждения образования, связанные с проведением ремонта и приемкой выполненных работ, после чего им будет дана правовая оценка», - сообщили в Следственном комитете. 


Проверку происшествия также проводит прокуратура Бурятии. Надзорщики поставили на контроль ход расследования уголовного дела.

Как уже сообщал «Номер один», в сгоревшей школе обучались 11 детей с 3 по 9 класс. В районном управлении образования уже приняли решение, что вторую четверть они доучатся в дистанционном формате. Ожидается, что с третей четверти власти организуют подвоз учащихся в Оерскую школу.

Фото: Следственный комитет, прокуратура Бурятии
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