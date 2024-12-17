В дупель пьяный житель Бурятии стащил детскую коляску

В поселке Селенгинск наряд вневедомственной охраны на одной из улиц заметил сильно пьяного мужчину. С трудом держась на ногах, он катил детскую коляску.Росгвардейцы остановили гражданина для выяснения личности. Как раз в это время по рации пришло сообщение о краже коляски из подъезда многоквартирного дома неподалеку. Мужчину задержали.«Задержанного 59-летнего местного жителя доставили в полицию для разбирательства. Выяснилось, что мужчина в подъезде жилого дома похитил детскую коляску, оставленную без присмотра. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Коляска стоимостью 18 тысяч рублей возвращена владельцу», - сообщили в Росгвардии Бурятии.