Житель Улан-Удэ ударил ножом гостя и ушел в баню

Советский райсуд Улан-Удэ продлил срок содержания под стражей в отношении ранее судимого горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего).Как рассказали в пресс-службе суда, обвиняемый распивал спиртное с двумя знакомыми у себя дома. В ходе словесного конфликта с одним из собутыльников он схватил нож и ударил им в грудь оппонента. Не оказав жертве помощь, злоумышленник вместе со вторым собутыльником пошел в общественную баню, оставив раненого у себя дома, где тот вскоре умер.«Учитывая характер и степень общественной опасности инкриминируемого преступления, личность обвиняемого, отсутствие у него регистрации и работы, суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что мужчина может скрыться от органов следствия, продолжит заниматься преступной деятельностью, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу», - обосновали принятое решение в Советском райсуде.