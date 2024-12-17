Происшествия 17.12.2024 в 12:46

Житель Улан-Удэ ударил ножом гостя и ушел в баню

Раненый мужчина вскоре скончался
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ ударил ножом гостя и ушел в баню
Фото: Следственный комитет Бурятии
Советский райсуд Улан-Удэ продлил срок содержания под стражей в отношении ранее судимого горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего).

Как рассказали в пресс-службе суда, обвиняемый распивал спиртное с двумя знакомыми у себя дома. В ходе словесного конфликта с одним из собутыльников он схватил нож и ударил им в грудь оппонента. Не оказав жертве помощь, злоумышленник вместе со вторым собутыльником пошел в общественную баню, оставив раненого у себя дома, где тот вскоре умер.

«Учитывая характер и степень общественной опасности инкриминируемого преступления, личность обвиняемого, отсутствие у него регистрации и работы, суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что мужчина может скрыться от органов следствия, продолжит заниматься преступной деятельностью, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу», - обосновали принятое решение в Советском райсуде.
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