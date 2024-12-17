Происшествия 17.12.2024 в 16:32

В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину

Он ушел из дома 8 декабря
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 41-летнего жителя Улан-Удэ Бато Дамбаева. 8 декабря мужчина ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 168 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная куртка, синие джинсы, черные ботинки, черная вязаная шапка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для розыска горожанина требуется помощь добровольцев.
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с 11 по 17 декабря

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