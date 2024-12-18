У жителя Бурятии конфисковали BMW X5

Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле этого года мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за пьяную езду, вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртного. В ходе поездки водителя остановили сотрудники ГИБДД, после чего он стал фигурантом уголовного дела.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 360 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на 3 года. Автомобиль BMW X5, на котором ездил пьяный мужчина, конфисковали в доход государства.