Житель Бурятии перечислил сбережения на «безопасный счёт»

В Муйском районе жертвой мошенников стал 57-летний местный житель. Мужчина перевёл более 640 тысяч рублей на «безопасный счёт».Как рассказали в МВД Бурятии, в мессенджере мужчина получил сообщение от якобы директора компании, в которой работает. Тот написал, что с ним хотят переговорить сотрудники ФСБ.Уже вскоре с мужчиной связался представитель «спецслужбы» и сообщил, что его деньги собираются похитить. Затем на потерпевшего вышла специалист «Росфинмониторинга», которая рекомендовала снять деньги и направить их на «безопасный счёт».Поверив звонившим, мужчина обналичил более 640 тысяч рублей с трех банковских карт, по указанию мошенников скачал на свой телефон приложение бесконтактной оплаты и через банкомат перечислил деньги злоумышленникам.