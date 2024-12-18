Происшествия 18.12.2024 в 10:26

Житель Бурятии перечислил сбережения на «безопасный счёт»

Сделать это мужчину убедили «сотрудники» ФСБ и Росфинмониторинга
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии перечислил сбережения на «безопасный счёт»
Фото: архив «Номер один»
В Муйском районе жертвой мошенников стал 57-летний местный житель. Мужчина перевёл более 640 тысяч рублей на «безопасный счёт».

Как рассказали в МВД Бурятии, в мессенджере мужчина получил сообщение от якобы директора компании, в которой работает. Тот написал, что с ним хотят переговорить сотрудники ФСБ.

Уже вскоре с мужчиной связался представитель «спецслужбы» и сообщил, что его деньги собираются похитить. Затем на потерпевшего вышла специалист «Росфинмониторинга», которая рекомендовала снять деньги и направить их на «безопасный счёт».

Поверив звонившим, мужчина обналичил более 640 тысяч рублей с трех банковских карт, по указанию мошенников скачал на свой телефон приложение бесконтактной оплаты и через банкомат перечислил деньги злоумышленникам.
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