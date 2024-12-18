Происшествия 18.12.2024 в 13:44
В Бурятии восьмиклассник умер на уроке в школе
Следователи сейчас выясняют причины случившегося
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту смерти учащегося 8-го класса в школе села Нижняя Иволга. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинением смерти по неосторожности).
Как рассказали в следственном ведомстве, сегодня во время урока в восьмом классе одному из учеников стало плохо, он потерял сознание и умер. Медики, которых вызывала педагог, пытались реанимировать школьника, но безрезультатно.
Известно, что умерший мальчик характеризовался с положительной стороны, увлекался спортом, завтра планировал участвовать в турнире по баскетболу. Сейчас следователи на месте происшествия осматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных в классах, и выясняют детали случившегося.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. Для установления точной причины смерти мальчика будет назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в следственном комитете.
Как рассказали в следственном ведомстве, сегодня во время урока в восьмом классе одному из учеников стало плохо, он потерял сознание и умер. Медики, которых вызывала педагог, пытались реанимировать школьника, но безрезультатно.
Известно, что умерший мальчик характеризовался с положительной стороны, увлекался спортом, завтра планировал участвовать в турнире по баскетболу. Сейчас следователи на месте происшествия осматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных в классах, и выясняют детали случившегося.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. Для установления точной причины смерти мальчика будет назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в следственном комитете.
Как рассказали в чате «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на администрацию школы, ранее проблем со здоровьем у умершего ученика не было. Он относился к основной группе по здоровью, всегда принимал участие в спортивных мероприятиях. Драк, травм и каких-то конфликтов накануне трагического происшествия не случалось. Перед уроком школьник находился в позитивном настроении, жалоб на плохое самочувствие у него не было.
После случившегося в Нижнеиволгинской школе отменили занятия обеих смен, а также все внеурочные мероприятия.
«В настоящее время в школе правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия. Районное управление образования и Министерство образования и науки Республики Бурятия, со своей стороны, начали ведомственную проверку школы», - сообщили в Минобрнауки РБ.
После случившегося в Нижнеиволгинской школе отменили занятия обеих смен, а также все внеурочные мероприятия.
«В настоящее время в школе правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия. Районное управление образования и Министерство образования и науки Республики Бурятия, со своей стороны, начали ведомственную проверку школы», - сообщили в Минобрнауки РБ.
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