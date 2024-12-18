В Бурятии задержали двух молодых юношей с марихуаной

В Бурятии задержали двух молодых юношей 24 и 26 лет с марихуаной общим весом более килограмма. Они сказали, что собрали наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта.

- Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте у станции Саянтуй Республики Бурятия установили и задержали двух мужчин, у которых при себе находились полимерные пакеты с веществом растительного происхождения, с характерным запахом конопли, - сообщили в транспортной полиции.

По заключению экспертов изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной. Вес растительного наркотика, изъятого у одного из задержанных, составил порядка 700 граммов, у второго – 576 граммов.

Молодые люди пояснили правоохранителям, что собрали наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта. Они оказались жителями Улан-Удэ.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.





Фото: тг-канал Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте