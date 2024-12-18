Происшествия 18.12.2024 в 15:23

В Бурятии задержали двух молодых юношей с марихуаной

Они признались, что собрали наркотическое средство для личного употребления
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии задержали двух молодых юношей с марихуаной

В Бурятии задержали двух молодых юношей 24 и 26 лет с марихуаной общим весом более килограмма. Они сказали, что собрали наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта.

- Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте у станции Саянтуй Республики Бурятия установили и задержали двух мужчин, у которых при себе находились полимерные пакеты с веществом растительного происхождения, с характерным запахом конопли, - сообщили в транспортной полиции.

По заключению экспертов изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной. Вес растительного наркотика, изъятого у одного из задержанных, составил порядка 700 граммов, у второго – 576 граммов.

Молодые люди пояснили правоохранителям, что собрали наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта. Они оказались жителями Улан-Удэ.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.


Фото: тг-канал Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Все новости

В колледже искусств Улан-Удэ покажут «Новогодний переполох в доме с привидениями!»
18.12.2024 в 15:55
Планирование жизни на пенсии
18.12.2024 в 15:50
В Улан-Удэ наградили лучших девушек-спортсменок
18.12.2024 в 15:35
Продажа ипотечного жилья
18.12.2024 в 15:32
В Улан-Удэ водитель-беглец сам пришел в полицию
18.12.2024 в 15:23
В Бурятии задержали двух молодых юношей с марихуаной
18.12.2024 в 15:23
Музею истории города исполнилось 25 лет
18.12.2024 в 14:55
Информация под защитой
18.12.2024 в 14:46
Школа на 760 мест в центре Улан-Удэ будет построена в следующем году
18.12.2024 в 14:34
Старшеклассникам в Улан-Удэ рассказывают, как поступить в ведомственные вузы
18.12.2024 в 14:22
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ водитель-беглец сам пришел в полицию
Парень рассказал, что сбежал от инспекторов из-за испуга
18.12.2024 в 15:23
В Бурятии восьмиклассник умер на уроке в школе
Следователи сейчас выясняют причины случившегося
18.12.2024 в 13:44
В Улан-Удэ у женщины за рулем случились судороги
Она потеряла контроль над машиной и устроила тройное ДТП
18.12.2024 в 12:43
Житель Бурятии перечислил сбережения на «безопасный счёт»
Сделать это мужчину убедили «сотрудники» ФСБ и Росфинмониторинга
18.12.2024 в 10:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru