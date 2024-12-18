Происшествия 18.12.2024 в 15:23

В Улан-Удэ водитель-беглец сам пришел в полицию

Парень рассказал, что сбежал от инспекторов из-за испуга
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водитель-беглец сам пришел в полицию
Фото: скриншот видео ТК «Весь Улан-Удэ»
26-летний житель Улан-Удэ, который вечером 15 декабря скрылся от сотрудников ДПС, сам явился в полицию, сообщили в Госавтоинспекции. Водитель рассказал, что сбежал от испуга, поскольку не имел прав, а машину, купленную за день до происшествия, он не успел зарегистрировать.

Напомним, иномарку без номеров инспекторы заметили в районе 20 «а» квартала. Требования полицейских об остановке водитель проигнорировал, а затем, уходя от погони, бросил автомобиль на проспекте Строителей и скрылся. При этом убегая, парень сам чуть не попал под колеса другого авто.

«В отношении горожанина составлены административные протоколы за управление транспортом без прав, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и нарушение ПДД», - сообщили в Госавтоинспекции.
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