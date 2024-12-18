В селе Выдрино проверили качество питьевой воды

В селе Выдрино Кабанского района проверили качество питьевой воды. Во взятых пробах были обнаружены бактерии.

- Прокуратура Кабанского района проверила исполнение законодательства в сфере обеспечения населения качественной питьевой водой в деятельности муниципального унитарного предприятия «Тепловодосети». Установлено, что организации на основании договора хозяйственного ведения переданы артезианская скважина и водопроводная сеть, - сообщает прокуратура.

Вопреки требованиям закона предприятием проект зоны санитарной охраны не был разработан, ее границы не утверждены, а заключение о соответствии использования водного объекта для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения отсутствует.

- Кроме того, промывка и дезинфекция трубопроводов системы водоснабжения с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды не проводились, по результатам лабораторных испытаний в пробах воды обнаружены колиформные бактерии, - отметили в ведомстве.

В связи с этим прокурор района обязал директора предприятия устранить все нарушения.

Фото: loon.site