Происшествия 18.12.2024 в 16:33

В селе Выдрино проверили качество питьевой воды

Во взятых пробах были обнаружены бактерии
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В селе Выдрино проверили качество питьевой воды

В селе Выдрино Кабанского района проверили качество питьевой воды. Во взятых пробах были обнаружены бактерии.

- Прокуратура Кабанского района проверила исполнение законодательства в сфере обеспечения населения качественной питьевой водой в деятельности муниципального унитарного предприятия «Тепловодосети». Установлено, что организации на основании договора хозяйственного ведения переданы артезианская скважина и водопроводная сеть, - сообщает прокуратура.

Вопреки требованиям закона предприятием проект зоны санитарной охраны не был разработан, ее границы не утверждены, а заключение о соответствии использования водного объекта для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения отсутствует.

- Кроме того, промывка и дезинфекция трубопроводов системы водоснабжения с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды не проводились, по результатам лабораторных испытаний в пробах воды обнаружены колиформные бактерии, - отметили в ведомстве.

В связи с этим прокурор района обязал директора предприятия устранить все нарушения.

 

Фото: loon.site

Все новости

Депутат Цырен Жамсуев поздравил детей своего избирательного округа
18.12.2024 в 18:03
Врачей в России освободили от ответственности по уголовной статье
18.12.2024 в 17:57
В Улан-Удэ решено оставить кванториум на прежнем месте
18.12.2024 в 17:56
Каким будет центр Улан-Удэ через 10 лет?
18.12.2024 в 17:51
В Бурятии объявят конкурс на нового главу Баргузинского района
18.12.2024 в 17:39
В двух районах Улан-Удэ отключат холодную воду
18.12.2024 в 17:11
Бизнесменов Бурятии приглашают на фестиваль-ярмарку в Китае
18.12.2024 в 16:57
По поселку Стеклозавод в Улан-Удэ бегает лиса
18.12.2024 в 16:56
В селе Выдрино проверили качество питьевой воды
18.12.2024 в 16:33
В колледже искусств Улан-Удэ покажут «Новогодний переполох в доме с привидениями!»
18.12.2024 в 15:55
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
По поселку Стеклозавод в Улан-Удэ бегает лиса
Видео прислал один из очевидцев
18.12.2024 в 16:56
В Улан-Удэ водитель-беглец сам пришел в полицию
Парень рассказал, что сбежал от инспекторов из-за испуга
18.12.2024 в 15:23
В Бурятии задержали двух молодых юношей с марихуаной
Они признались, что собрали наркотическое средство для личного употребления
18.12.2024 в 15:23
В Бурятии восьмиклассник умер на уроке в школе
Следователи сейчас выясняют причины случившегося
18.12.2024 в 13:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru