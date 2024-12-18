Происшествия 18.12.2024 в 16:56

По поселку Стеклозавод в Улан-Удэ бегает лиса

Видео прислал один из очевидцев
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
По поселку Стеклозавод в Улан-Удэ бегает лиса

По дорогам поселка Стеклозавод в Улан-Удэ бойко бегает лиса. Интересным видео поделился один из наших подписчиков.


 

Напомним, в этом году в Улан-Удэ участились случаи встречи домашних питомцев с бешеной лисой. 30 октября в один из дворов в микрорайоне Горький забежала лисица. Там ее задавил местный пес. Лабораторные исследования трупа животного тогда подтвердили наличие у него бешенства.

После этого в поселке Горький, 101-м микрорайоне, а также в четырех ДНТ: «Лира», «Серебряный бор», «Горький поселок» и «Сотрудник» был введен карантин на два месяца. Также был введен карантин в пос. Забайкальский города Улан-Удэ после случая с бешеной лисицей.

Сейчас в Бурятии существуют еще 3 неблагополучных пункта по бешенству: в Тарбагатайском, Кяхтинском районах и в Улан-Удэ на территории кладбища «Южное», где ранее также обнаружили бешеную лису.

«В период действия карантина будут приняты все необходимые меры для предотвращения распространения бешенства и обеспечения безопасности горожан», - заверили ранее в управлении ветеринарии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 99% случаев заражения людей бешенством происходят от домашних собак, которые могут заразиться вирусом от контакта с дикими животными, например, находясь на самовыгуле. В связи с этим ветеринары призывают граждан быть особенно бдительными и не допускать самовыгула своих собак.


Фото: скриншот видео, Номер один

Все новости

Депутат Цырен Жамсуев поздравил детей своего избирательного округа
18.12.2024 в 18:03
Врачей в России освободили от ответственности по уголовной статье
18.12.2024 в 17:57
В Улан-Удэ решено оставить кванториум на прежнем месте
18.12.2024 в 17:56
Каким будет центр Улан-Удэ через 10 лет?
18.12.2024 в 17:51
В Бурятии объявят конкурс на нового главу Баргузинского района
18.12.2024 в 17:39
В двух районах Улан-Удэ отключат холодную воду
18.12.2024 в 17:11
Бизнесменов Бурятии приглашают на фестиваль-ярмарку в Китае
18.12.2024 в 16:57
По поселку Стеклозавод в Улан-Удэ бегает лиса
18.12.2024 в 16:56
В селе Выдрино проверили качество питьевой воды
18.12.2024 в 16:33
В колледже искусств Улан-Удэ покажут «Новогодний переполох в доме с привидениями!»
18.12.2024 в 15:55
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
В селе Выдрино проверили качество питьевой воды
Во взятых пробах были обнаружены бактерии
18.12.2024 в 16:33
В Улан-Удэ водитель-беглец сам пришел в полицию
Парень рассказал, что сбежал от инспекторов из-за испуга
18.12.2024 в 15:23
В Бурятии задержали двух молодых юношей с марихуаной
Они признались, что собрали наркотическое средство для личного употребления
18.12.2024 в 15:23
В Бурятии восьмиклассник умер на уроке в школе
Следователи сейчас выясняют причины случившегося
18.12.2024 в 13:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru