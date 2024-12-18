По поселку Стеклозавод в Улан-Удэ бегает лиса

По дорогам поселка Стеклозавод в Улан-Удэ бойко бегает лиса. Интересным видео поделился один из наших подписчиков.





Напомним, в этом году в Улан-Удэ участились случаи встречи домашних питомцев с бешеной лисой. 30 октября в один из дворов в микрорайоне Горький забежала лисица. Там ее задавил местный пес. Лабораторные исследования трупа животного тогда подтвердили наличие у него бешенства.

После этого в поселке Горький, 101-м микрорайоне, а также в четырех ДНТ: «Лира», «Серебряный бор», «Горький поселок» и «Сотрудник» был введен карантин на два месяца. Также был введен карантин в пос. Забайкальский города Улан-Удэ после случая с бешеной лисицей.

Сейчас в Бурятии существуют еще 3 неблагополучных пункта по бешенству: в Тарбагатайском, Кяхтинском районах и в Улан-Удэ на территории кладбища «Южное», где ранее также обнаружили бешеную лису.

«В период действия карантина будут приняты все необходимые меры для предотвращения распространения бешенства и обеспечения безопасности горожан», - заверили ранее в управлении ветеринарии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 99% случаев заражения людей бешенством происходят от домашних собак, которые могут заразиться вирусом от контакта с дикими животными, например, находясь на самовыгуле. В связи с этим ветеринары призывают граждан быть особенно бдительными и не допускать самовыгула своих собак.





Фото: скриншот видео, Номер один