Происшествия 19.12.2024 в 09:50

Бизнесмена и нотариуса из Бурятии будут судить за 110 преступлений

Дело лесных махинаторов из Баргузина дошло до суда
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Текст: Андрей Константинов
Бизнесмена и нотариуса из Бурятии будут судить за 110 преступлений
Фото: архив «Номер один»
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы лесных махинаторов из Баргузинского района («Номер один» подробно рассказывал о них в конце ноября). Они обвиняются в незаконных рубках леса и неправомерном доступе к компьютерной информации. Перед судом предстанут два фигуранта – местные бизнесмен и нотариус. Им инкриминируют в общей сложности 110 эпизодов преступлений.  
 
Как сообщили в следственном ведомстве, из-за закона об охране Байкала единственным законным способом лесозаготовки в Баргузинском районе осталась заготовка древесины гражданами для собственных нужд в рамках господдержки. В связи с этим местный предприниматель решил создать организованную преступную группу для рубки и последующей продажи леса с использованием подложных документов, оформленных на таких граждан без их ведома и согласия.

«В совместную преступную деятельность бизнесмен вовлек старшего специалиста местного филиала ГБУ «МФЦ РБ», ведущего специалиста МКУ «Баргузинский районный комитет имущественных отношений» и нотариуса. Соучастники находили сведения о гражданах, имеющих право на льготное обеспечение древесиной, получали их персональные данные в автоматизированной компьютерной программе и изготавливали необходимые документы. По подложным доверенностям предприниматель от имени граждан заключал с лесничеством договоры на приобретение древесины, затем заготавливал и вывозил ее в качестве деловой. Доход от преступной деятельности в последующем распределялся между участниками группы», - рассказали в Следственном комитете.

Под таким прикрытием злоумышленники с марта 2020 по январь 2023 года нарубили лес на 43 млн рублей. Их разоблачили после того, как одной из местных жительниц, чьи личные данные фигуранты использовали в своей схеме, позже пришло уведомление с требованием убрать порубочные остатки на выделенной ей лесосеке. Женщина обратилась в правоохранительные органы, в ходе проверки ее заявления удалось выявить совершаемые преступления.  

В настоящее время уголовное дело в отношении предпринимателя и нотариуса направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении сотрудников МФЦ и МКУ, признавших вину и заключивших досудебное соглашение, уже рассматриваются в суде.

Также в рамках уголовного дела заявлены гражданские иски о взыскании с обвиняемых причиненного преступлениями материального и морального вреда на общую сумму более 73 млн. рублей. Для их обеспечения по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество бизнесмена, включая его долю в уставном капитале фирмы и автомобили; а также на имущество нотариуса: земельный участок, жилое помещение, автомобиль и прицеп. Также из организации предпринимателя изъяты грузовики и спецтехника, которые использовались для рубок и транспортировки древесины.
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