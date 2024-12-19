Происшествия 19.12.2024 в 10:07
«Это тебе за Машку!»
Вахтовик убил соперника, из-за которого его отвергла девушка
Текст: КП-Новосибирск
Любовный треугольник обернулся трагедией в небольшом селе под Новосибирском. Вахтовик, которого отвергла девушка, застрелил более удачливого соперника. Знакомые говорят, не смог смириться с тем, что девушка предпочла ему женатого любовника. Подробности - в материале КП-Новосибирск.
44-летний вахтовик Николай был вдовцом.
- Его первая супруга умерла 3 года назад. Воспитание сына на себя взял он сам и его мама. Потом Николай женился во второй раз, но все село знало, что у него есть любовница Маша (имя изменено). В эту же Машу был влюблен другой местный парень – Михаил (имя изменено). Тоже работал вахтовиком, - рассказали жители села.
Трагедия произошла вечером 15 декабря. Как говорят сельчане, Михаил приехал с вахты и пришел к возлюбленной с огромным букетом красных роз. Но получил от ворот поворот.
- После отказа Михаил приехал домой, выпил и решил, видимо, отомстить. Сам сделал обрез, вызвал такси и поехал с оружием к дому Николая. Тот чистил снег возле ограды. Миша вышел из машины, крикнул Николаю: «Это тебе за Машку», - и выстрелил, - говорят местные жители.
Ранения были тяжелыми - в голову и в живот, спасти Николая не удалось. На поиски стрелявшего бросилась местная полиция. По словам сельчан, Михаил попал на камеры видеонаблюдения с оружием в руках. Обрез он выкинул на соседней улице.
Полицейские вскоре задержали Михаила.
- Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. И добавили, что обрез тоже нашли.
Известно, что СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
44-летний вахтовик Николай был вдовцом.
- Его первая супруга умерла 3 года назад. Воспитание сына на себя взял он сам и его мама. Потом Николай женился во второй раз, но все село знало, что у него есть любовница Маша (имя изменено). В эту же Машу был влюблен другой местный парень – Михаил (имя изменено). Тоже работал вахтовиком, - рассказали жители села.
Трагедия произошла вечером 15 декабря. Как говорят сельчане, Михаил приехал с вахты и пришел к возлюбленной с огромным букетом красных роз. Но получил от ворот поворот.
- После отказа Михаил приехал домой, выпил и решил, видимо, отомстить. Сам сделал обрез, вызвал такси и поехал с оружием к дому Николая. Тот чистил снег возле ограды. Миша вышел из машины, крикнул Николаю: «Это тебе за Машку», - и выстрелил, - говорят местные жители.
Ранения были тяжелыми - в голову и в живот, спасти Николая не удалось. На поиски стрелявшего бросилась местная полиция. По словам сельчан, Михаил попал на камеры видеонаблюдения с оружием в руках. Обрез он выкинул на соседней улице.
Полицейские вскоре задержали Михаила.
- Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. И добавили, что обрез тоже нашли.
Известно, что СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Тегиубийство