Происшествия 19.12.2024 в 10:07

«Это тебе за Машку!»

Вахтовик убил соперника, из-за которого его отвергла девушка
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Это тебе за Машку!»
Фото: Михаил Фролов
Любовный треугольник обернулся трагедией в небольшом селе под Новосибирском. Вахтовик, которого отвергла девушка, застрелил более удачливого соперника. Знакомые говорят, не смог смириться с тем, что девушка предпочла ему женатого любовника. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

44-летний вахтовик Николай был вдовцом.

- Его первая супруга умерла 3 года назад. Воспитание сына на себя взял он сам и его мама. Потом Николай женился во второй раз, но все село знало, что у него есть любовница Маша (имя изменено). В эту же Машу был влюблен другой местный парень – Михаил (имя изменено). Тоже работал вахтовиком, - рассказали жители села.

Трагедия произошла вечером 15 декабря. Как говорят сельчане, Михаил приехал с вахты и пришел к возлюбленной с огромным букетом красных роз. Но получил от ворот поворот.

- После отказа Михаил приехал домой, выпил и решил, видимо, отомстить. Сам сделал обрез, вызвал такси и поехал с оружием к дому Николая. Тот чистил снег возле ограды. Миша вышел из машины, крикнул Николаю: «Это тебе за Машку», - и выстрелил, - говорят местные жители.

Ранения были тяжелыми - в голову и в живот, спасти Николая не удалось. На поиски стрелявшего бросилась местная полиция. По словам сельчан, Михаил попал на камеры видеонаблюдения с оружием в руках. Обрез он выкинул на соседней улице.

Полицейские вскоре задержали Михаила.

- Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. И добавили, что обрез тоже нашли.

Известно, что СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Теги
убийство

Все новости

«Это тебе за Машку!»
19.12.2024 в 10:07
Бизнесмена и нотариуса из Бурятии будут судить за 110 преступлений
19.12.2024 в 09:50
В Улан-Удэ отключат свет, тепло и воду
19.12.2024 в 09:24
Жилье в дар и прописанные лица
19.12.2024 в 09:00
Женская банда из Улан-Удэ не жалела никого
19.12.2024 в 06:00
Депутат Цырен Жамсуев поздравил детей своего избирательного округа
18.12.2024 в 18:03
Врачей в России освободили от ответственности по уголовной статье
18.12.2024 в 17:57
В Улан-Удэ решено оставить кванториум на прежнем месте
18.12.2024 в 17:56
Каким будет центр Улан-Удэ через 10 лет?
18.12.2024 в 17:51
В Бурятии объявят конкурс на нового главу Баргузинского района
18.12.2024 в 17:39
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
Бизнесмена и нотариуса из Бурятии будут судить за 110 преступлений
Дело лесных махинаторов из Баргузина дошло до суда
19.12.2024 в 09:50
Женская банда из Улан-Удэ не жалела никого
Шесть аферисток обирали детей, стариков и инвалидов
19.12.2024 в 06:00
По поселку Стеклозавод в Улан-Удэ бегает лиса
Видео прислал один из очевидцев
18.12.2024 в 16:56
В селе Выдрино проверили качество питьевой воды
Во взятых пробах были обнаружены бактерии
18.12.2024 в 16:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru