Происшествия 19.12.2024 в 10:23

22-летний житель Улан-Удэ пытался вынести из магазина три бутылки виски

Одну он спрятал за пазухой, две другие держал в руках
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Текст: Служба информации "Номер один"
22-летний житель Улан-Удэ пытался вынести из магазина три бутылки виски

Житель Улан-Удэ пытался вынести из магазина три бутылки виски. Одну он спрятал за пазухой, две другие держал в руках.

- В Росгвардию поступило сообщение о краже в одном из магазинов по продаже алкогольной продукции в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ. Прибывшие на место преступления росгвардейцы совместно с работниками магазина задержали злоумышленника в тамбуре магазина, - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Со слов администратора магазина покупатель взял с полок три бутылки виски, одну из которых спрятал за пазухой, а две другие держал в руках. Затем мужчина направился к выходу, не оплатив товар стоимостью около 4 тысяч рублей.

Задержанного 22-летнего улан-удэнца, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности росгвардейцы доставили в полицию.

В ходе разбора при просмотре видеоматериалов с камер в торговой точке было установлено, что ранее в этом же магазине мужчина совершил кражу 2 бутылок дорогостоящего алкоголя. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

Фото: Росгвардия Бурятии

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