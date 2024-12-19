В Улан-Удэ орудовала воровка с детской коляской

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали ущерб с горожанки, осужденной за кражу. Как сообщили в УФССП Бурятии, 35-летняя женщина попалась на хищении товаров в сети спортивных магазинов. Помогала ей в этом детская коляска.Схема краж была проста: женщина приходила в магазин и, зная, что за ней никто не наблюдает, складывала товары в коляску, а затем покидала торговую точку. Таким образом улан-удэнка похитила 60 товаров на общую сумму свыше 95 тысяч рублей.Суд признал женщину виновной и помимо приговора обязал ее возместить магазину причиненный ущерб. Для принудительного взыскания исполнительный лист передали в службу судебных приставов. Вскоре после ареста банковских счетов женщина выплатила сумму ущерба в полном объеме.