В Бурятии парень сел за гибель 17-летней девушки

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего жителя села Хонхолой. Он стал виновником аварии, в которой погибла 17-летняя девушка, а еще двое пассажиров его машины получили тяжелые травмы.Происшествие случилось ночью 26 мая на улице Советская в поселке Хонхолой. Парень за рулем «Тойоты Платц» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась по дороге в больницу. Также с травмами различной степени тяжести госпитализировали еще трех пассажиров в возрасте 17 и 20 лет. Как выяснили инспекторы, водительских прав у молодого человека не было.Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал парня виновным. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.