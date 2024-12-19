Происшествия 19.12.2024 в 10:54

В Бурятии парень сел за гибель 17-летней девушки

Не имеющий прав молодой человек устроил аварию с погибшими и пострадавшими
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии парень сел за гибель 17-летней девушки
Фото: ГИБДД Бурятии
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего жителя села Хонхолой. Он стал виновником аварии, в которой погибла 17-летняя девушка, а еще двое пассажиров его машины получили тяжелые травмы.

Происшествие случилось ночью 26 мая на улице Советская в поселке Хонхолой. Парень за рулем «Тойоты Платц» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась по дороге в больницу. Также с травмами различной степени тяжести госпитализировали еще трех пассажиров в возрасте 17 и 20 лет. Как выяснили инспекторы, водительских прав у молодого человека не было.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал парня виновным. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.
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