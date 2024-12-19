Происшествия 19.12.2024 в 11:09

В Иволгинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО

Батор Карпов работал хуварак-ламой в Курумканском и Баянгольском дацанах
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Иволгинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО

В Иволгинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО.

Карпов Батор Сергеевич родился 21 февраля 1976 года в п. Новоильинск Заиграевского района. В 1993 году окончил Баянгольскую среднюю школу Баргузинского района.

С 1994 по 1996 гг. проходил срочную службу в армии. В 1998 г. поступил в Иволгинский Буддийский институт «Даши Чойнхорлин».

С 2002 года работал в Курумканском дацане хуварак-ламой. В 2007 году работал в Баянгольском дугане Баргузинского района.

Батор Сергеевич был добрым, отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь.

В марте 2024 года заключил контракт и был направлен в зону СВО. В июне был ранен, позже вернулся в строй. 4 августа 2024 года погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

В памяти родных, близких и любимых людей Батор Сергеевич навсегда останется добрым, честным, любимым сыном и братом.

У него остались мама, отчим, брат и племянники.

Траурная панихида состоится 20 декабря в 11.00 ч. у здания администрации Иволгинского района (с. Иволгинск, ул. Ленина, 30). Поминальный обед пройдет в кафе «Парус», с. Поселье с 12.30 ч.

 

Фото: администрация Иволгинского района

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