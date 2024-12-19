В Бурятии бабушка лишилась всех денег, накопленных на квартиру внучке

18 декабря в полицию Закаменского района с заявлением о мошенничестве обратился 78-летний местный житель. Он рассказал, что его супруга перевела аферистам свыше 1,2 млн рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, двумя днями ранее на телефон пенсионерки позвонил, якобы, работник портала госуслуг. От него 75-летняя женщина узнала о втором добавленном номере телефона в её личном кабинете. Она сообщила, что номер ей не принадлежит и получила ответ о том, что это — проделки мошенников, пытающихся получить доступ к ее счетам в банке.Псевдо-специалист предупредил, что с пенсионеркой свяжутся «сотрудники Центробанка России», которые подскажут, как обезопасить средства. Под видом последних вновь позвонил интернет-преступник. Во избежание потери средств он советовал снять их.Утром следующего дня пожилая гражданка, не сообщая мужу о телефонном разговоре, предложила обналичить с её счёта все деньги. Желание супруги подозрений не вызвало: ранее они обговаривали вопрос покупки квартиры для своей внучки.Однако подобное намерение насторожило работника банка. Он начал расспрашивать, для какой цели пенсионерка хочет снять такую сумму и не звонили ли ей посторонние лица. Женщина ответила, что средства нужны ей для покупки квартиры для внучки. Это подтверждал и супруг. Банковские сотрудники выдали ей 200 тысяч рублей и попросили привести ещё одного человека, который мог бы подтвердить её слова о покупке жилья, пообещав после этого выдать оставшуюся сумму. Таким человеком стал 48-летний сын.Получив на руки все свои сбережения, пожилая женщина по указанию лже-сотрудника Центробанка России купила новый телефон с поддержкой функции бесконтактной оплаты и установила необходимые приложения. А затем стала «помогать в поимке находящегося в розыске преступника», который, по словам «специалиста банка», был причастен к попытке хищения её денег.Получив звонок от лже-сотрудника ФСБ, она по его требованию через банкомат перечислила накопления на продиктованный «безопасный счёт», служивший, по легенде, приманкой для разыскиваемого злоумышленника. Только после этого пенсионерка рассказала о случившемся заподозрившему неладное супругу, который и обратился в полицию.