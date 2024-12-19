В Кяхтинской больнице полтора года не платили часть зарплаты младшему медперсоналу за ненормированный труд. Общая сумма задолженности составила почти 300 тыс. рублей. Прокуратура района была вынуждена провести проверку.

- Установлено, что на протяжении полугора лет двоим работникам учреждения из числа младшего медицинского персонала в нарушение законодательства не производилась доплата за выполнение трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени, - сообщили в прокурате Кхятинского района.

В связи с этим прокурор района обязал главврача больницы погасить задолженность перед сотрудниками. Общий размер произведенных выплат составил 297 тыс. рублей.





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