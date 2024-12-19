Происшествия 19.12.2024 в 13:01

Жителя Баргузинского района лишили водительских прав

Он имел медицинские противопоказания к вождению и  состоял на учете у нарколога
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителя Баргузинского района лишили водительских прав

Жителя Баргузинского района лишили водительских прав. Как оказалось, он имел диагноз, который входит в перечень медицинских противопоказаний к вождению, и состоял на учете у нарколога.

- Местный житель, имеющий водительское удостоверение, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом, который входит в перечень медицинских противопоказаний к осуществлению указанного вида деятельности. В соответствии с требованиями законодательства наличие данного заболевания является препятствием к управлению транспортом, - сообщили в прокуратуре.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор района направил в суд иск о прекращении права мужчины на управление транспортным средством.

Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.

 

Фото: ru.freepik.com

Все новости

Жителя Баргузинского района лишили водительских прав
19.12.2024 в 13:01
В Кяхтинской больнице полтора года не платили часть зарплаты младшему медперсоналу
19.12.2024 в 12:28
В Бурятии опрокинулся бензовоз
19.12.2024 в 12:21
Сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства оказали помощь детскому дому
19.12.2024 в 12:12
В Бурятии снова заметили рысь в поселке
19.12.2024 в 11:59
В Улан-Удэ разработали проект нового корпуса БСМП
19.12.2024 в 11:33
Жителей Улан-Удэ приглашают на бесплатные экскурсии по городу
19.12.2024 в 11:24
В Бурятии бабушка лишилась всех денег, накопленных на квартиру внучке
19.12.2024 в 11:13
В Иволгинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО
19.12.2024 в 11:09
В Бурятии парень сел за гибель 17-летней девушки
19.12.2024 в 10:54
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
В Кяхтинской больнице полтора года не платили часть зарплаты младшему медперсоналу
Общая сумма задолженности составила почти 300 тыс. рублей
19.12.2024 в 12:28
В Бурятии опрокинулся бензовоз
Произошел розлив топлива
19.12.2024 в 12:21
В Бурятии бабушка лишилась всех денег, накопленных на квартиру внучке
Пожилая женщина поверила мошенникам
19.12.2024 в 11:13
В Иволгинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО
Батор Карпов работал хуварак-ламой в Курумканском и Баянгольском дацанах
19.12.2024 в 11:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru