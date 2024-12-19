Жителя Баргузинского района лишили водительских прав. Как оказалось, он имел диагноз, который входит в перечень медицинских противопоказаний к вождению, и состоял на учете у нарколога.

- Местный житель, имеющий водительское удостоверение, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом, который входит в перечень медицинских противопоказаний к осуществлению указанного вида деятельности. В соответствии с требованиями законодательства наличие данного заболевания является препятствием к управлению транспортом, - сообщили в прокуратуре.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор района направил в суд иск о прекращении права мужчины на управление транспортным средством.

Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.

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