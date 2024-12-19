Происшествия 19.12.2024 в 13:50

В Улан-Удэ на пожаре обгорел мужчина

Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании склада
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на пожаре обгорел мужчина
Фото: МЧС Бурятии
Сегодня ранним утром в Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое складское помещение на улице Пищевой.

«В ходе проверки помещений огнеборцы спасли мужчину, которому на месте была оказана первая помощь. С признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами пострадавшего передали приехавшим врачам скорой помощи», - сообщили в МЧС Бурятии.

Площадь пожара составила 15 кв. метров. К тушению привлекались 26 огнеборцев и 7 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.
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