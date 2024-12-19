В Улан-Удэ на пожаре обгорел мужчина

Сегодня ранним утром в Улан-Удэ загорелось неэксплуатируемое складское помещение на улице Пищевой.«В ходе проверки помещений огнеборцы спасли мужчину, которому на месте была оказана первая помощь. С признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами пострадавшего передали приехавшим врачам скорой помощи», - сообщили в МЧС Бурятии.Площадь пожара составила 15 кв. метров. К тушению привлекались 26 огнеборцев и 7 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.