Происшествия 19.12.2024 в 14:34

К происшествию с бензовозом в Бурятии подключилась прокуратура

Надзорщики выясняют все обстоятельства случившегося
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Текст: Андрей Константинов
К происшествию с бензовозом в Бурятии подключилась прокуратура
Фото: прокуратура Бурятии
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту ДТП с бензовозом «Фрейд Лайнер», который сегодня утром опрокинулся на федеральной трассе Улан-Удэ - Кяхта вблизи села Поворот. Как уточнили в надзорном ведомстве, в результате произошла разгерметизация одного из отсеков цистерны с последующим разливом топлива. Водитель бензовоза не пострадал.

«Причины произошедшего сейчас устанавливаются. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдению законов об охране окружающей среды. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в ведомстве.

Напомним, из-за аварии движение на трассе закрыли для автобусов и грузовиков, а легковушки пустили в объезд по обочине.

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