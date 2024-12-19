Происшествия 19.12.2024 в 14:34
К происшествию с бензовозом в Бурятии подключилась прокуратура
Надзорщики выясняют все обстоятельства случившегося
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту ДТП с бензовозом «Фрейд Лайнер», который сегодня утром опрокинулся на федеральной трассе Улан-Удэ - Кяхта вблизи села Поворот. Как уточнили в надзорном ведомстве, в результате произошла разгерметизация одного из отсеков цистерны с последующим разливом топлива. Водитель бензовоза не пострадал.
«Причины произошедшего сейчас устанавливаются. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдению законов об охране окружающей среды. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в ведомстве.
Напомним, из-за аварии движение на трассе закрыли для автобусов и грузовиков, а легковушки пустили в объезд по обочине.
«Причины произошедшего сейчас устанавливаются. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдению законов об охране окружающей среды. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в ведомстве.
Напомним, из-за аварии движение на трассе закрыли для автобусов и грузовиков, а легковушки пустили в объезд по обочине.
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