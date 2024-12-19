Происшествия 19.12.2024 в 14:39

Пожилого жителя Закаменска осудили за разбой и грабеж

Он похитил 63 тыс. рублей в микрофинансовой организации и угрожал полицейским гранатой
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Текст: Служба информации "Номер один"
Пожилого жителя Закаменска осудили за разбой и грабеж

Пожилого жителя Закаменска осудили за разбой и грабеж. Он похитил 63 тыс. рублей в микрофинансовой организации и угрожал полицейским гранатой.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств).

- В июле 2024 года 57-летний житель города Закаменска решил совершить разбойное нападение на микрофинансовую организацию. Он выкопал ранее спрятанные на берегу реки Селенга охотничье ружье, 5 патронов и гранату. Вооружившись, он пришел в офис компании, стал угрожать ружьем работнику и требовать все имеющиеся деньги. Та, испугавшись за свою жизнь и здоровье, передала 63 тыс. рублей. После этого мужчина скрылся с места происшествия, - рассказали в прокуратуре.

Сотрудники МВД установили личность нападавшего и выехали в Закаменск для его задержания. Но мужчина отказался добровольно сдаться и не открыл дверь квартиры.

Тогда полицейские решили проникнуть в квартиру через балкон. Виновник оказал сопротивление, демонстрируя гранату с извлеченной предохранительной чекой и направляя в сторону полицейских ружье.

В ходе переговоров, к которым была привлечена супруга мужчины, удалось уговорить его сдаться и сложить оружие. Во время обыска в квартире были обнаружены денежные средства, ружье, патроны, граната.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.


Фото: Номер один

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