Происшествия 20.12.2024 в 10:08
В Бурятии сбили идущего вдоль дороги мужчину
На нем не было светоотражающих элементов
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вчера вечером в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 41-летний водитель автомобиля «Хонда Мобилио» в 9 км от села Тапхар сбил идущего вдоль дороги 31-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Как отметили в Госавтоинспекции, на одежде мужчины, который шел в темноте, не было светоотражающих элементов.
Как отметили в Госавтоинспекции, на одежде мужчины, который шел в темноте, не было светоотражающих элементов.
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