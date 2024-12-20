В Бурятии сбили идущего вдоль дороги мужчину

ДТП произошло вчера вечером в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 41-летний водитель автомобиля «Хонда Мобилио» в 9 км от села Тапхар сбил идущего вдоль дороги 31-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.Как отметили в Госавтоинспекции, на одежде мужчины, который шел в темноте, не было светоотражающих элементов.