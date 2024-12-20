В Джидинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО. Андрей Третьяков погиб в ходе спецоперации на территории Курской области, сообщили в администрации Джидинского района.

Андрей Анатольевич родился 19 августа 1991г. в селе Петропавловка. В 1997 г. он пошёл в первый класс в среднюю общеобразовательную школу №3. В 2005 году окончил 9 классов. В 2009 году Андрей Анатольевич был призван в ряды Российской Армии, служил в ракетных войсках в г. Новосибирск.

Затем работал и жил в Улан-Удэ.

В ноябре 2022 года Андрей заключил контракт. Добровольно принимал участие в специальной военной операции, был механиком-водителем десантно-штурмового отделения.

Погиб 1 декабря 2024 г. при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Курской области.

Андрей Анатольевич навсегда останется в памяти родных и близких ему людей отзывчивым, внимательным, готовым всегда прийти на помощь. У Андрея остались мама, брат, сестра.

Прощание с Андреем Анатольевичем состоится 21 декабря в 13:00 по адресу: село Петропавловка, ул. Первомайская, д.20, кв. 2.

- Приносим искренние соболезнования родным и близким Андрея Анатольевича. Джида скорбит вместе с Вами, - сказали в администрации района.

Фото: администрация Джидинского района