Происшествия 20.12.2024 в 10:37

В Джидинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО

Андрей Третьяков погиб в ходе спецоперации на территории Курской области
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Джидинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО

В Джидинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО. Андрей Третьяков погиб в ходе спецоперации на территории Курской области, сообщили в администрации Джидинского района.

Андрей Анатольевич родился 19 августа 1991г. в селе Петропавловка. В 1997 г. он пошёл в первый класс в среднюю общеобразовательную школу №3. В 2005 году окончил 9 классов. В 2009 году Андрей Анатольевич был призван в ряды Российской Армии, служил в ракетных войсках в г. Новосибирск.

Затем работал и жил в Улан-Удэ.

В ноябре 2022 года Андрей заключил контракт. Добровольно принимал участие в специальной военной операции, был механиком-водителем десантно-штурмового отделения.

Погиб 1 декабря 2024 г. при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Курской области.

Андрей Анатольевич навсегда останется в памяти родных и близких ему людей отзывчивым, внимательным, готовым всегда прийти на помощь. У Андрея остались мама, брат, сестра.

Прощание с Андреем Анатольевичем состоится 21 декабря в 13:00 по адресу: село Петропавловка, ул. Первомайская, д.20, кв. 2.

- Приносим искренние соболезнования родным и близким Андрея Анатольевича. Джида скорбит вместе с Вами, - сказали в администрации района.

 

Фото: администрация Джидинского района

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