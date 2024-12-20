Происшествия 20.12.2024 в 10:46
Жителя Бурятии отправили в изолятор за убийство
В ходе пьяной ссоры мужчина пырнул ножом оппонента
Текст: Андрей Константинов
Баунтовский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу 51-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили в пресс-службе суда, между обвиняемым и 35-летним мужчиной произошла ссора. В ее ходе злоумышленник схватил нож и ударил им в грудь оппонента, задев сердце. Потерпевший умер на месте. Отмечается, что оба участника смертельного конфликта были пьяны.
Подозреваемого в убийстве полиция задержала на следующий день. Следователи предъявили ему обвинение в убийстве и направили в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.
«Необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу следствие мотивировало тем, что фигурант уголовного дела обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления против личности, и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на потерпевшую и свидетелей», - сообщили в суде.
Суд, согласился с доводами следствия, ближайшие 2 месяца обвиняемый проведет в СИЗО.
Как сообщили в пресс-службе суда, между обвиняемым и 35-летним мужчиной произошла ссора. В ее ходе злоумышленник схватил нож и ударил им в грудь оппонента, задев сердце. Потерпевший умер на месте. Отмечается, что оба участника смертельного конфликта были пьяны.
Подозреваемого в убийстве полиция задержала на следующий день. Следователи предъявили ему обвинение в убийстве и направили в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.
«Необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу следствие мотивировало тем, что фигурант уголовного дела обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления против личности, и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на потерпевшую и свидетелей», - сообщили в суде.
Суд, согласился с доводами следствия, ближайшие 2 месяца обвиняемый проведет в СИЗО.
Тегиубийство