Жителя Бурятии осудили за вылов 11 особей байкальского омуля

Жителя Бурятии осудили за незаконный вылов 11 особей байкальского омуля. Он выловил их в период нереста на реке Верхняя Ангара.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним). Уголовное дело было рассмотрено в мировом суде Северобайкальского района Бурятии.

- В октябре текущего года мужчина, находясь в акватории реки Верхняя Ангара в месте нереста рыб, осуществил незаконный вылов 11 особей байкальского омуля. В результате его браконьерских действий государству причинен ущерб на сумму свыше 80 тыс. рублей, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также мужчина заплатит причиненный государству ущерб в размере 80 тыс. рублей.

Фото: Номер один