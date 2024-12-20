Происшествия 20.12.2024 в 11:21

Жителя Бурятии осудили за вылов 11 особей байкальского омуля

Он выловил их в период нереста на реке Верхняя Ангара
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителя Бурятии осудили за вылов 11 особей байкальского омуля

Жителя Бурятии осудили за незаконный вылов 11 особей байкальского омуля. Он выловил их в период нереста на реке Верхняя Ангара.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним). Уголовное дело было рассмотрено в мировом суде Северобайкальского района Бурятии.

- В октябре текущего года мужчина, находясь в акватории реки Верхняя Ангара в месте нереста рыб, осуществил незаконный вылов 11 особей байкальского омуля. В результате его браконьерских действий государству причинен ущерб на сумму свыше 80 тыс. рублей, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также мужчина заплатит причиненный государству ущерб в размере 80 тыс. рублей.

 

Фото: Номер один

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