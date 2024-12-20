Жительница Бурятии «инвестировала» больше 2 миллионов в драгметаллы

19 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление от обманутой лже-брокерами 49-летней горожанки. Как рассказали в МВД Бурятии, аферисты вышли на неё в середине ноября. В то время женщина жила и работала в Краснодарском крае. На сайте знакомств она познакомилась с мужчиной, который впоследствии предложил ей дополнительный заработок, заключающийся в инвестировании в драгоценные металлы. Он отметил, что в этой сфере работает его племянник, проживающий за рубежом, и познакомил его с ней.В приложении видеосвязи «племянник» рассказал об инвестиционной компании и заработке на сделках, и привлек к содействию, якобы, руководителя фирмы. По его указанию женщина установила ряд мобильных приложений, на которые тот скинул ссылку и внесла «пробные» 100 тысяч рублей на счёт.Спустя неделю «лже-начальник» сообщил, что не заинтересован в сделках на мелкие суммы и заявил: для продолжения работы с ним необходимо пополнить баланс на сумму более миллиона рублей.Поверив в опытность «руководителя» и, в целом, реальность происходящих событий, улан-удэнка перечислила со своего накопительного счёта еще 950 тысяч рублей. А затем «для увеличения прибыли» - 310 тысяч рублей.В начале декабря женщина с удивлением она обнаружила, что её инвестиционный счет заблокирован. Служба поддержки разъяснила: для разблокировки и вывода средств нужен «поручитель» без кредитных обязательств и долгов. Им выступил знакомый горожанки. Он перечислил приятельнице 900 тысяч рублей, а она — мошенникам.Однако «специалист службы поддержки» ответил, что клиенты ошиблись в реквизитах получателя, и требуется найти нового поручителя. Тогда женщина поняла, что попалась на удочки аферистов. Общий причиненный ей ущерб составил более 2,2 млн рублей.