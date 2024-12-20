Происшествия 20.12.2024 в 11:52

Жительница Бурятии «инвестировала» больше 2 миллионов в драгметаллы

Заняться «прибыльным бизнесом» ей посоветовали мужчина с сайта знакомств
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии «инвестировала» больше 2 миллионов в драгметаллы
Фото: архив «Номер один»
19 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление от обманутой лже-брокерами 49-летней горожанки. Как рассказали в МВД Бурятии, аферисты вышли на неё в середине ноября. В то время женщина жила и работала в Краснодарском крае. На сайте знакомств она познакомилась с мужчиной, который впоследствии предложил ей дополнительный заработок, заключающийся в инвестировании в драгоценные металлы. Он отметил, что в этой сфере работает его племянник, проживающий за рубежом, и познакомил его с ней.

В приложении видеосвязи «племянник» рассказал об инвестиционной компании и заработке на сделках, и привлек к содействию, якобы, руководителя фирмы. По его указанию женщина установила ряд мобильных приложений, на которые тот скинул ссылку и внесла «пробные» 100 тысяч рублей на счёт.

Спустя неделю «лже-начальник» сообщил, что не заинтересован в сделках на мелкие суммы и заявил: для продолжения работы с ним необходимо пополнить баланс на сумму более миллиона рублей.

Поверив в опытность «руководителя» и, в целом, реальность происходящих событий, улан-удэнка перечислила со своего накопительного счёта еще 950 тысяч рублей. А затем «для увеличения прибыли» - 310 тысяч рублей.

В начале декабря женщина с удивлением она обнаружила, что её инвестиционный счет заблокирован. Служба поддержки разъяснила: для разблокировки и вывода средств нужен «поручитель» без кредитных обязательств и долгов. Им выступил знакомый горожанки. Он перечислил приятельнице 900 тысяч рублей, а она — мошенникам.

Однако «специалист службы поддержки» ответил, что клиенты ошиблись в реквизитах получателя, и требуется найти нового поручителя. Тогда женщина поняла, что попалась на удочки аферистов. Общий причиненный ей ущерб составил более 2,2 млн рублей.
Теги
мошенничество

Все новости

Для жителей Бурятии появился короткий Детский телефон доверия
20.12.2024 в 12:14
Т2 первой в мире добавила новогодние эмодзи к названию сети
20.12.2024 в 12:13
Жительница Бурятии «инвестировала» больше 2 миллионов в драгметаллы
20.12.2024 в 11:52
Волонтеры Бурятии продолжают помогать участникам СВО
20.12.2024 в 11:46
«Или деньги давайте, или сами мойте»
20.12.2024 в 11:43
В Улан-Удэ депутат рассказал учащимся о выборе профессии
20.12.2024 в 11:23
Жителя Бурятии осудили за вылов 11 особей байкальского омуля
20.12.2024 в 11:21
Депутат Алексей Маладаев поздравил горожан с наступающим Новым годом
20.12.2024 в 10:58
Жителя Бурятии отправили в изолятор за убийство
20.12.2024 в 10:46
В Джидинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО
20.12.2024 в 10:37
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
Жителя Бурятии осудили за вылов 11 особей байкальского омуля
Он выловил их в период нереста на реке Верхняя Ангара
20.12.2024 в 11:21
Жителя Бурятии отправили в изолятор за убийство
В ходе пьяной ссоры мужчина пырнул ножом оппонента
20.12.2024 в 10:46
В Джидинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО
Андрей Третьяков погиб в ходе спецоперации на территории Курской области
20.12.2024 в 10:37
В Бурятии сбили идущего вдоль дороги мужчину
На нем не было светоотражающих элементов
20.12.2024 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru